Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi 15.08.2024 | 11:50 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Ankara'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi" denildi.