Bakan Fidan, İspanyol Bakan Albares ile görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’ni temsil eden mevkidaşları ile birlikte, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile bir araya geldi.
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