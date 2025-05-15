Video Haber Bakan Fidan: "Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor" | Video
Bakan Fidan:

Bakan Fidan: "Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor" | Video

15.05.2025 | 12:34

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, transatlantik güvenliği açısından külfet paylaşımının gündemlerinde yer aldığını belirterek, "İttifak çapında Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katıldı. Toplantı öncesi aile fotoğrafı çekilirken, ardından bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, transatlantik güvenliği açısından külfet paylaşımının gündemlerinde yer aldığını belirterek, "Sayın Genel Sekreter'in vizyonunu paylaşıyoruz. İttifak çapında Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Fidan, Ukrayna'ya kalıcı ve adil barışın getirilmesinin de gündemde olacağını vurgulayıp, Avrupa'nın güvenlik mimarisini de güçlendirmek üzere tedbirleri konuşacaklarını söyledi.

Türkiye'nin her zaman barışa ulaşabilmek için diplomatik yolu savunduğuna vurgu yapan Fidan, "3 yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek olan görüşmeler, umarım ki yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır" diye konuştu.

"TERÖRİZM TÜM MÜTTEFİKLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT"
Bakan fidan, terörizmin tüm müttefiklerin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğine işaret ederek, "Bu belaya karşı dayanışmamızı somut adımlarla nasıl en iyi şekilde güçlendirebileceğimizi de tartışacağız" diye konuştu.

Fidan, NATO'nun müttefikler arasında tüm güvenlik meselelerinde istişare, koordinasyon ve eylemde bulunmak için temel transatlantik forum olmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

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