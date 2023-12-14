Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da önemli açıklamalar | Video

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü’de Azerbaycanlı mevkidaşı ile ortak açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan Gazze'de ateşkesin önünde yalnızca ABD'nin bulunduğuna dikkat çekerken "İsrail’i destekleyenlerin bu tabloyu iyi anlaması gerekiyor. ABD’nin BM’nin kararlarına daha fazla engel olmamasını bekliyorum. " ifadelerini kullandı.