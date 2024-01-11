Video Haber Bakan Göktaş: "Deprem sonrası 1 tane bile çocuğumuz kaybolmadı" | Video
Bakan Göktaş:

Bakan Göktaş: "Deprem sonrası 1 tane bile çocuğumuz kaybolmadı" | Video

11.01.2024 | 16:43

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu" iddiasının küresel bazı gündemler de fırsat bilinerek yeniden dolaşıma sokulmak istendiğini belirterek, "Odağında çocukların olduğu bu dezenformasyon çabasına tekrar girişilmesini, çocuklarımızın bu kirli siyasete alet edilmesini en güçlü şekilde kınıyorum. 1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum." dedi.

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