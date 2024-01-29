Video Haber Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile bir araya geldi | Video
Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile bir araya geldi | Video

Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile bir araya geldi | Video

29.01.2024 | 11:48

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

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Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Askeri törenle karşılanan Kosova Savunma Bakanı, törende görevli askerleri Türkçe selamladı. Karşılama töreninin ardından iki bakan görüşmeye geçti.
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