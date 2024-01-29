Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile bir araya geldi | Video 29.01.2024 | 11:48 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Askeri törenle karşılanan Kosova Savunma Bakanı, törende görevli askerleri Türkçe selamladı. Karşılama töreninin ardından iki bakan görüşmeye geçti.