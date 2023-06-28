Video Haber Bakan Güler Mehmetçikle bayramlaştı | Video
Bakan Güler Mehmetçikle bayramlaştı | Video

Bakan Güler Mehmetçikle bayramlaştı | Video

28.06.2023 | 09:33

Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK komuta kademesi, Aktütün Hudut Taburu'nda Mehmetçikle bayramlaştı.

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