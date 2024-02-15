Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk oturumuna katıldı | Video 15.02.2024 | 12:31 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk oturumuna katıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geliyor. Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katıldı. Güler, toplantının gerçekleştirildiği salona gelişinde farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla ayaküstü selamlaşarak sohbet etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşması ile başlayan NATO Savunma Bakanları Toplantısı devam ediyor.