Video Haber Bakan Güler, Tacikistanlı mevkidaşı Orgeneral Mirzo ile bir araya geldi | Video
Bakan Güler, Tacikistanlı mevkidaşı Orgeneral Mirzo ile bir araya geldi | Video

Bakan Güler, Tacikistanlı mevkidaşı Orgeneral Mirzo ile bir araya geldi | Video

26.07.2023 | 13:53

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo ile bir araya geldi.

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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca bu sene on altıncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF-2023 için bulunduğu TÜYAP'ta ikili görüşmelere devam ediyor. Bu kapsamda Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo ile bir araya gelen Bakan Güler, görüşmenin ardından konuk Bakan ile düzenlenen imza törenine katıldı.

Tören kapsamında Türkiye ve Tacikistan arasında askeri, mali iş birliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü Bakanlar Güler ve Mirzo tarafından imzalandı.

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