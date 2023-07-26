Bakan Güler, Tacikistanlı mevkidaşı Orgeneral Mirzo ile bir araya geldi | Video
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo ile bir araya geldi.
Tören kapsamında Türkiye ve Tacikistan arasında askeri, mali iş birliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü Bakanlar Güler ve Mirzo tarafından imzalandı.
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