Video Haber Bakan Güler: "Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu geçti" | Video
Bakan Güler:

Bakan Güler: "Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu geçti" | Video

15.11.2023 | 12:21

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin, "Görüşmeler gayet olumlu geçti. İnşallah böyle de devam edeceğiz" dedi.

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Bakan Güler, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güler, F-16 savaş uçakları konusunda ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin, "Mevcut durum devam ediyor. Gelişme olursa bilgi vereceğiz" dedi. Bakan Güler, Türk ve Yunan heyetler arasında Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin de "Görüşmeler gayet olumlu geçti. İnşallah böyle de devam edeceğiz. Biz de bunun karşılığında Yunanistan'a gideceğiz. Tarih henüz belli değil. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra 2'nci Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı olacak ve bu toplantı orada olacak. Onu artık onlarla beraber görüşüp anlaşacağız. Tarihi karşı taraf belirleyeceği için onu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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