Video Haber Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu: "Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak" | Video
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu:

Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu: "Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak" | Video

29.06.2023 | 13:13

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin satılamayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağını belirterek, “Bugün ikinci gün, belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım. Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak” dedi.

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Bir dizi programa katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valiliği'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programa Bakan Yumaklı'nın yanı sıra, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Serap Ekmekçi ve Halil Uluay, belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşları ile bayramlaşan Yumaklı, bayramı Kastamonu'da, hemşehrileri ile geçirmekten dolayı mutluluk yaşadığını ifade etti.

"ET VE SÜT KURUMU BU HAYVANLARI ÖNCEKİ YILLARDA OLDUĞU GİBİ YİNE ALACAK"
Kurban Bayramı'nda satılamayan havanlarla ilgili açıklamalarda bulunan Yumaklı, "Bayram öncesinde olduğu gibi, bakanlığımıza ait birimlerimiz özellikle hayvan sevkleri ile ilgili , çok yoğun bir faaliyete başladılar, hala devam ediyorlar. Bütün Türkiye için ifade etmek istiyorum, herhangi bir sorun olduğunda bakanlığımızın ilgili birimlerine başvurabilirler. Arkadaşlarımız, zaman ve mekan merhumlarını tanımadan bakanlığımızın bayramı herhangi bir sorun olmaksızın geçirilmesi için görevlerinin başındalar. Bugün ikinci gün belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım. Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak. Hatta üreticilerimizin hayvanlarını o noktalara getirirken nakliye, bakım ve besleme gibi maliyetlerini de telafi edici primleri de düzenlemeye ekleyecekler. Arkadaşlarımız bugün itibari ile hayvan satış noktalarında hayvanlarını satamamış olan üreticilerimizin ellerindeki hayvanlarının Et ve Süt Kurumu tarafından nasıl alınacağına dair bilgileri verecekler" dedi.

"ORMANLARIMIZIN KORUNMASI İÇİN BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZIN ÖZELLİKLE İLGİ VE ALAKALARINI İSTİRHAM EDİYORUZ"
Orman yangınlarının önlenmesi için vatandaşlara seslenen Yumaklı, "Kastamonu'dan bütün Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyorum. Orman yangınlarının önemli kısmı insan hatasından kaynaklanıyor. Bizim basit gördüğümüz olayların sonuçlarını geçen yıllarda ülkemiz yaşadı. Büyük acılara sebep olduğunu gördük. Sadece buna ağaç yanması olarak bakmayın. O sistemde ne varsa bir daha geri dönmemek üzere yok olduğunu mutlaka göz önüne alın. O yüzden, bütün vatandaşlarımızdan bir istirhamım var. Piknik gibi etkinliklere belirlenen alanlara gidelim. O alanların dışında herhangi bir yerde ateş yakmayalım. Mangal gibi şeyleri yaptıktan sonra izin verilen yerlerde bile ateşin söndürülmesi için bütün tedbirlere dikkat edelim. Ormanlara gözümüz gibi bakalım. Çünkü bizim en büyük zenginliklerimizden bir tanesi. Ormanlarımızın korunması için bütün vatandaşlarımızın özellikle ilgi ve alakalarını istirham ediyoruz. Herhangi bir ateş, duman görüldüğünde bunu ilgili arkadaşlarımıza ihbarını yaparsanız, oraya intikal edeceğiz. Geçen yıl ortalama 11 dakikada müdahil olmuştuk, bu yıl hedefimiz 10 dakikaya indirmek. O bir dakikada binlerce dönümün kurtarıldığını görmüş oluyoruz. Gönül ister, böyle bir şey olmasın" diye konutu.

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