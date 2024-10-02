Bakan Kacır'dan göğüs kabartan açıklamalar: Türk milletinin devri yeniden başlıyor 02.10.2024 | 14:17 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın TEKNOFEST Adana'da yaptığı konuşma coşkuyla karşılandı. "7 düvele, 72 millete 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni buradan haykırıyoruz" diyen Kacır, artık Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayarak, "Semalarında özgürce kanatlanan çelik kanatları üreten, dosta güven ve itimat, düşmana korku, hayret ve endişe veren, yerli ve milli otomobilini üretip milletini 60 yıllık hayaline kavuşturan, gözlerini ufkun ötesine diken, insanlı uzay misyonları gerçekleştiren ve kendi tasarlayıp geliştirdiği, yerli ve milli haberleşme uydusu ile dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini alan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi heyecanını TEKNOFEST Adana'da zirveye taşıdıklarını belirterek, "100 bin teknogirişim hedefimize giden yolda, geleceğin teknoloji girişimleri işte burada doğuyor." dedi.

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı.

Bakan Kacır, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız Türkiye'ye toprağına bağlı, vatanına sevdalı güzel Adana ile beraber yürüdüklerini söyledi.