Bakan Karaismailoğlu: "Bu proje dünyayı Türkiye’ye bağlıyor" | Video 02.05.2023 | 13:44 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli’ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum’u ilgilendiren bir proje olarak görülmemesi gerektiğini belirterek “Başta İran, Irak olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerinin Karadeniz’e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır. Bu proje dünyayı Türkiye’ye bağlayan vizyonumuzun ve çalışmalarımızın en önemli aşamalarından biridir” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olacak olan yeni Zigana Tüneli'nde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu "Trabzon'un üretim ve ticaret faaliyetlerini kat ve kat arttıracak, ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp karayolu tünellerinden olan Zigana Tüneli'ni yarın hizmete açarak Trabzon'umuz ve bölgemiz ile muhteşem bir hizmeti daha buluşturacağız. Ülkemiz adına mühendislik harikası önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdük. Üç kıtanın kesiştiği noktada bulunan ülkemiz coğrafi açıdan çok önemli bir konuma sahip. Bu nedenle ulaştırma ve haberleşme stratejisini bölgesel ve küresel boyutlarıyla planlanmak ayrı bir önem taşıyor. Bu gerçekten hareketle özellikle ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın en önemli dinamolarından biri olarak gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geçen son 21 yıl boyunca tüm ulaşım stratejilerimizi küresel eğilimleri dikkate alarak yaptık. Bakanlık olarak yaklaşık 193 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı. İşte bu noktada Doğu Karadeniz'in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergâhta inşa ettiğimiz Zigana Tüneli'ne de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Zigana Tüneli'ni sadece Trabzon, Gümüşhane ve Erzurum'u ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz. Başta İran, Irak olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerinin Karadeniz'e ulaşması açısından hayati önem taşımaktadır. Bu proje dünyayı Türkiye'ye bağlayan vizyonumuzun ve çalışmalarımızın en önemli aşamalarından biridir" diye konuştu.