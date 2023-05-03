Bakan Karaismailoğlu: "Gençlerin gözlerindeki ışıltıyı Türkiye ve dünyaya yaymak görevimiz" | Video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sosyal hayatı canlandırmak gerek. Bunun için en önemli kısım ise amatör sporların, bireysel sporların desteklenmesi. Bu gençlerin gözlerindeki ışıltıyı Türkiye ve Dünya'ya yaymamız bizim görevimiz olacak. Burada büyük bir enerji var" dedi.
"BURADA BÜYÜK BİR ENERJİ VAR"
Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu desteğinden dolayı minnettarız. Trabzon bir spor şehri. Trabzonspor bir dünya markası. Şampiyon şehir şampiyon takım. Ulaştırma Bakanlığı olarak gördüğünüz için spordan anlamıyoruz sanmasınlar Trabzonlu olarak her işten anlarız. Bu şehirde büyümüş biri olarak spordan anlarım. Bu kadim şehrin daha da parlatılması bizim görevimiz. Bu şehir gelişecek büyüyecek. Sosyal hayatı canlandırmak gerek. Bunun için en önemli kısım ise amatör sporların, bireysel sporların desteklenmesi. Bu gençlerin gözlerindeki ışıltıyı Türkiye ve Dünya?ya yaymamız bizim görevimiz olacak. Burada büyük bir enerji var. Bu enerjiyi bütün sektörlerde kullanmak gerekiyor. Fırsat verildiğinde neler yapabildiğimizi biliyoruz, görüyoruz. Daha modern şartlarda olması gerek. Bu fırsatları her sektörde görmek bizim boynumuzun borcu. İnşallah bu desteği çok daha fazla arttıracağız" dedi.
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