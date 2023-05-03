Video Haber Bakan Karaismailoğlu: "Gençlerin gözlerindeki ışıltıyı Türkiye ve dünyaya yaymak görevimiz" | Video
Bakan Karaismailoğlu:

Bakan Karaismailoğlu: "Gençlerin gözlerindeki ışıltıyı Türkiye ve dünyaya yaymak görevimiz" | Video

03.05.2023 | 12:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sosyal hayatı canlandırmak gerek. Bunun için en önemli kısım ise amatör sporların, bireysel sporların desteklenmesi. Bu gençlerin gözlerindeki ışıltıyı Türkiye ve Dünya'ya yaymamız bizim görevimiz olacak. Burada büyük bir enerji var" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Trabzon'da faaliyet gösteren 193 yerel spor kulübüne toplamda 6 milyon 157 bin lira ayni ve nakdi yardım yapıldı. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen programa, AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ASKF Trabzon Şube Başkanı Cahit Erdem, protokol, amatör spor temsilcileri ve sporcular katıldı. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

"BURADA BÜYÜK BİR ENERJİ VAR"
Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu desteğinden dolayı minnettarız. Trabzon bir spor şehri. Trabzonspor bir dünya markası. Şampiyon şehir şampiyon takım. Ulaştırma Bakanlığı olarak gördüğünüz için spordan anlamıyoruz sanmasınlar Trabzonlu olarak her işten anlarız. Bu şehirde büyümüş biri olarak spordan anlarım. Bu kadim şehrin daha da parlatılması bizim görevimiz. Bu şehir gelişecek büyüyecek. Sosyal hayatı canlandırmak gerek. Bunun için en önemli kısım ise amatör sporların, bireysel sporların desteklenmesi. Bu gençlerin gözlerindeki ışıltıyı Türkiye ve Dünya?ya yaymamız bizim görevimiz olacak. Burada büyük bir enerji var. Bu enerjiyi bütün sektörlerde kullanmak gerekiyor. Fırsat verildiğinde neler yapabildiğimizi biliyoruz, görüyoruz. Daha modern şartlarda olması gerek. Bu fırsatları her sektörde görmek bizim boynumuzun borcu. İnşallah bu desteği çok daha fazla arttıracağız" dedi.

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