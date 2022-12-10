Bakan Karaismailoğlu paylaştı: "Kavak-Asarcık Yolu’nu hizmete açıyoruz!" | Video

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun'da Kavak ve Asarcık arasındaki yol ile ilgili resmi sosyal medya hesabından, "Bugün Samsun’da; Kavak-Asarcık Yolu’nu Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açıyoruz!" paylaşımında bulundu.