Video Haber Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta dondurmacı sırasında görüntülendi! Vatandaşlarla sohbet etti | Video

Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta dondurmacı sırasında görüntülendi! Vatandaşlarla sohbet etti | Video

Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta dondurmacı sırasında görüntülendi! Vatandaşlarla sohbet etti | Video
01.09.2021 | 22:56

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Sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalarına devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'ta bir dondurmacı önünde sıra beklerken görüntülendi. Bakan Karaismailoğlu sırada bekleyen vatandaşlar ile sohbet ederken, o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

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