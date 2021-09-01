Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta dondurmacı sırasında görüntülendi! Vatandaşlarla sohbet etti | Video
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Sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalarına devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'ta bir dondurmacı önünde sıra beklerken görüntülendi. Bakan Karaismailoğlu sırada bekleyen vatandaşlar ile sohbet ederken, o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.