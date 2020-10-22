SABAH ile A Para’nın düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi Turkuvaz Medya Merkezi'nde tüm hızıyla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde düzenlenen 'Dijital Dönüşüm Paneli’ sonrası A Para'ya öneli açaıklamalarda bulundu...