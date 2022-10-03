Bakan Karaismailoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na metro hattı yanıtı: Hiçbir katkısı yoktur | Video
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına yanıt verdi. Karaismailoğlu, "Hiçbir katkısı yoktur. 16 milyar saat insanın emeğinin hırsızlığıdır. Çünkü çalışma arkadaşlarımızın alın teri vardır. Siz akşam keyif yaparken 16 saniyelik tweet'le arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız." dedi.