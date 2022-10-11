Bakan Karaismaoğlu "Büyük Türkiye'nin altyapısını kuruyoruz" | Video

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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 204 metre yükseklikte yapılan özel yayında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Köprünün tam kapasite ile hizmet verdiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu "Saatlerce süren yollar 6 dakikaya düştü. Şu an da Asya'dan Avrupa'ya çok rahat geçebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.