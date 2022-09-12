Video Haber Bakan Kasapoğlu açıkladı: "105 yeni yurt binası geliyor" | Video
Bakan Kasapoğlu açıkladı:

Bakan Kasapoğlu açıkladı: "105 yeni yurt binası geliyor" | Video

12.09.2022 | 11:50

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Haber canlı yayınında 105 yeni yurt binası ile ilgili detayları açıkladı. Yurtlar çarşamba günü Başkan Erdoğan'ın katılımı ile açılacak.

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