Video Haber Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törene katıldı | Video
Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törene katıldı | Video

Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törene katıldı | Video

19.05.2022 | 10:17

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Anıtkabir'de düzenlenen 19 Mayıs törenine katılarak Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

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