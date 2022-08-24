Bakan Kasapoğlu 'Bir devrim' diyerek KYK yurt kontenjanını duyurdu! Başvurular başladı, KYK ücreti ne kadar olacak?
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversiteliler için bu yıl ayrılan yatak kapasitesini açıkladı. Kasapoğlu, 'Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı' vurgusu yaparak, "Gençlerimizin her zaman yanındayız." dedi. Öte yandan KYK yurt başvuruları an itibarıyla başladı.