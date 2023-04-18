Video Haber Bakan Kasapoğlu: "Bizi İzmir’in her yerinde görebilirsiniz" | Video
Bakan Kasapoğlu:

Bakan Kasapoğlu: "Bizi İzmir’in her yerinde görebilirsiniz" | Video

18.04.2023 | 14:36

İzmir'de AK Parti Bayraklı ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gün içerisinde bizi İzmir’in her yerinde görebilirsiniz. İzmir’in bir caddesinde, sokağında, camisinde, marketinde karşılaşabiliriz” dedi.

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AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentteki temasları çerçevesinde AK Parti Bayraklı İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarete, yerli ve milli araç TOGG ile gelen Bakan Kasapoğlu, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Metehan Yeğen'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İzmir'in tüm ilçelerini ziyaret etmeye devam edeceklerini ifade eden Kasapoğlu, "İzmir'de vatandaşlarımızla dertleşerek yürüyoruz. Bugün Bayraklıdayız. Bayraklı, İzmir'in alın teri noktasında sembol ilçelerinden biri. Milletimizle kucaklaşma geldik. Gençlerimizle dertleşeceğiz. Burada bir gençlik merkezi projemiz var onu da yerinde inceleyeceğiz" dedi.

İzmir'de ziyaretlerinin devam edeceğini söyleyen Kasapoğlu, "Gün içerisinde bizi İzmir'in her yerinde görebilirsiniz. İzmir'in bir caddesinde, sokağında, camisinde, marketinde karşılaşabiliriz" diye konuştu. Kendisini karşılayan vatandaşlara teşekkür eden Kasapoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.

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