Video Haber Bakan Kasapoğlu GSB yurdunda kalan depremzede çiftin nikâh şahidi oldu | Video
Bakan Kasapoğlu GSB yurdunda kalan depremzede çiftin nikâh şahidi oldu | Video

Bakan Kasapoğlu GSB yurdunda kalan depremzede çiftin nikâh şahidi oldu | Video

17.03.2023 | 10:40

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Çubuk Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan depremzede İlknur ve Suat çiftinin nikâh şahidi oldu.

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Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlar ülke genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarında misafir olarak hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Malatya'dan gelerek GSB Çubuk Kız Öğrenci yurduna yerleşen İlknur ve Suat çifti, kaldıkları yurdun konferans salonunda düzenlenen nikâh töreni ile dünya evine girdi. Çiftin bu mutlu gününde nikâh şahitliğini ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

"Her bir yeni güne umutla yaklaşacağız"

Kıyılan nikâhın ardından çiftin aile cüzdanını vererek tebrik eden Bakan Kasapoğlu, "Çiftimize bir ömür boyu ve tabii ki sonrasında da dünya ve ahiret saadeti temenni ediyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Tabii çok zor süreçler yaşadık. Hamdolsun yaralarımızı yine kenetlenerek, omuz omuza ve el ele vererek sarıyoruz, saracağız. Elbette hayat devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da Selahattin Eyyubi Yurdumuzdaydım. Orada bir gün önce doğmuş bir bebeğimiz ile tanıştık. Bir yanda yeni doğan çocuklar, okula başlayan çocuklar ve diğer yanda iki arkadaşımızın mutluluğuna ortak olduk. Her bir yeni ana, her bir yeni güne umutla yaklaşacağız. Biliyorsunuz bu yurtlar bu ülkenin öğrencilerinin mekânı. Ama aynı zamanda zor anlarda bu ülkenin tüm evlatlarının yuvası oldu. Bugünde böylesine özel bir ana ev sahipliği yaptı. İnanıyorum ki tüm güzellikler ve mutluluklar onlarla olsun. Gençler bu ülkenin yarınları olarak daha aydınlık yarınlara yürüsünler" ifadelerini kullandı.

Damat Akgün: "Her şartta mutluluğa ulaşabilirsiniz"

Gelin İlknur Akgün, "Şeref duyduk. Herkesin emeği çoktu üzerimizde. Herkese çok teşekkür ederiz" diye konuşurken, Damat Suat Akgün ise, "Sayın bakanımıza programa katıldığı için çok teşekkür ederiz. Güzel günümüze şahitlik ettiler ve bu ana bizi hazırladılar. Herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer gençlere umut oluruz. Hayallerinizin peşinde koşmaya devam edin. Her şartta mutluluğa ulaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, nikâhın ardından çifti ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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