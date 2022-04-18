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Bakan Kasapoğlu Kars’ta öğrencilerle iftar yaptı | Video 18.04.2022 | 22:50
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'taki İpekyolu Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar yaparak onları Ankara'ya davet etti.