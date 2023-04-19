Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonlarına TOGG jesti | Video
Avrupa Cimnastik Şampiyonası’ndan dönen milli cimnastikçileri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuları kendi kullandığı yerli otomobil Togg ile evlerine bıraktı. Bakan Kasapoğlu, milli sporculara Togg ile test sürüşü yapma heyecanı da yaşattı.
Bakan Kasapoğlu, sporculara ehliyetleri olup olmadığı sorusunu sorarak, aldığı 'evet' cevabı üzerine direksiyonu sporculara bıraktı. Milli sporcular, araçtan inmeden Bakan Kasapoğlu ile fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler.
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