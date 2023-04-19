Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonlarına TOGG jesti | Video 19.04.2023 | 15:55 Avrupa Cimnastik Şampiyonası’ndan dönen milli cimnastikçileri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuları kendi kullandığı yerli otomobil Togg ile evlerine bıraktı. Bakan Kasapoğlu, milli sporculara Togg ile test sürüşü yapma heyecanı da yaşattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen milli sporcuları havaalanında karşıladı. Milli sporcuları kendi kullandığı yerli otomobil Togg ile şehre götürerek, evlerine bırakan Bakan Kasapoğlu, milli sporculara Togg ile test sürüşü yapma heyecanı da yaşattı. Bakan Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan dönen Türk sporcuları İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşıladı. Daha sonra dört milli sporcuyu kendi kullandığı yerli otomobil Togg'a davet eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra milli sporcular Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener ile birlikte araçla şehre doğru yola çıktı. Havaalanından ayrılırken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kasapoğlu ile vatandaşlar arasında sıcak diyaloglar yaşandı. Yol boyunca Bakan Kasapoğlu ile samimi bir sohbet gerçekleştiren sporcular, antrenman yaptıkları Halkapınar Cimnastik Salonu'ndan da övgü ile bahsettiler. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kullandığı araçta sporcular, hem eğlenceli vakit geçirip hem de Togg ile ilgili görüş ve temennilerini dile getirdiler.Bakan Kasapoğlu, sporculara ehliyetleri olup olmadığı sorusunu sorarak, aldığı 'evet' cevabı üzerine direksiyonu sporculara bıraktı. Milli sporcular, araçtan inmeden Bakan Kasapoğlu ile fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler.