Bakan Kirişçi: Anadolu leoparı iki ayrı bölgede yeniden görüntülendi | Video
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, nesli tükenmekte olan Anadolu leoparının iki ayrı bölgede yeniden görüntülendiğini bildirdi.
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