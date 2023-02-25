Video Haber Bakan Kirişçi, çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti | Video
Bakan Kirişçi, çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti | Video

Bakan Kirişçi, çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti | Video

25.02.2023 | 16:13

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti.

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