Bakan Koca 2023 sağlık verilerini açıkladı: "804 milyon muayene" | Video 31.12.2023 | 15:24 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılı sağlık alanında yapılan hizmet verilerini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılı sağlık alanında yapılan hizmet verilerine dair bir video paylaşarak, "Yarından itibaren çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Video aracılığıyla paylaşılan istatistikler ise şu şekilde sıralandı:

"Tüm branşlarda 804 milyon 131 bin 471 muayene gerçekleşti. Acil servislerde 150 milyon 523 bin 406 başvuru karşılandı. 39 milyon 252 bin 502 ağız ve diş sağlığı hizmeti verildi. Tüm branşlarda 11 milyon 875 bin 556 ameliyat gerçekleşti. 6 milyon 591 bin 114 evde sağlık hizmeti verildi. YAŞAM (Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri) projesi çerçevesinde 70 ilde 474 sağlık tesisinde hizmet verilmektedir. 7 milyon 224 bin 462 kanser taraması yapılmıştır. 629 bin 717 Evlilik öncesi taraması yapıldı. 914 bin 510 SMA yeni doğan taraması yapıldı. 467 sigara bırakma polikliniğinde 176 bin 809 muayene yapılmadı. Uçak ambulanslar ile bin 679 hasta taşınmıştır. Helikopter ambulanslar ile toplam 2 bin 695 hasta taşındı. Kara ambulanslarla 6 milyon 526 bin 931 vakaya hizmet verildi. 3399'u böbrek, bin 630'u karaciğer, 39'u kalp, 15'i akciğer ve 1'i ince bağırsak olmak üzere toplam 5 bin 84 organ nakli gerçekleştirildi. 79 bin 400 çalışma arkadaşımız sağlık ordumuza katıldı."

6 Şubat'ta meydana deprem sonrasın bölgede 138 bin 190 sağlık çalışanın görev yaptığı belirtilen videoda, "Deprem bölgesinde 52 milyon 6 bin 40 muayene gerçekleştirildi.

Deprem bölgesinde sahra hastanelerimiz ve acil müdahale ünitelerimizde 590 bin 468 hasta/yaralı tedavi altına alındı. 51 bin 665 hasta/yaralı hava, kara ve deniz yolundan diğer illere sevk edildi. 2 milyon 741 bin 618 köy/mahalle sağlık taraması yapıldı. 59 milyon 442 bin 422 birinci basamak sağlık hizmeti gerçekleştirildi. 183 depremzede vatandaşımıza protez işlemi gerçekleştirildi, 172 depremzede vatandaşımızın protez işlem süreci devam ediyor. Bin 524 vatandaşımız hiperbarik oksijen tedavisi aldı" bilgileri paylaşıldı.

Öte yandan, videoda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bölgeye 15 uçak ve 1 gemi ile tıbbi malzeme ve cihaz olmak üzere toplam 843 bin 85 ton yardım yardım gönderildiği belirtilerek, şu istatistikler paylaşıldı:

"20 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderildi. 292 hasta ve 241 refakatçi toplam 533 Gazzeli'yi, tedavileri için ülkemize getirdik. Tam donanımlı sahra hastanesi gönderildi. Jeneratörler ve temel yaşam malzemeleri gönderildi. İlaç gönderildi."