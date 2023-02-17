Bakan Koca, 261'inci saatte enkazdan kurtarılan mustafa'nın görüntülerini paylaştı | Video 17.02.2023 | 08:38 SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremin 261'inci saatinde Akademi Hastanesi'nin enkazından kurtarılan Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Koca, Twitter hesabından Hatay'da bir özel hastanenin enkazından depremin 261'inci saatinde çıkarılan Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı. Koca paylaşımında, Hatay'da enkaz altından 261'inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz ifadelerine yer verdi.