Video Haber Bakan Koca açıkladı! 24 saatte 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı | Video

Bakan Koca açıkladı! 24 saatte 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı | Video

Bakan Koca açıkladı! 24 saatte 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı | Video
17.06.2021 | 00:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Koca açıkladı! 24 saatte 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı | Video 00:41
Bakan Koca açıkladı! 24 saatte 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yapıldı | Video 17.06.2021 | 00:30
Son dakika: Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit 1 polis yaralı | Video 01:26
Son dakika: Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit 1 polis yaralı | Video 17.06.2021 | 00:03
HDP'li başkan yardımcısının karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti | Video 00:30
HDP'li başkan yardımcısının karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti | Video 16.06.2021 | 23:06
Başkan Erdoğan, Millileri yalnız bırakmadı | Video 01:07
Başkan Erdoğan, Millileri yalnız bırakmadı | Video 16.06.2021 | 20:39
SON DAKİKA | 16 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 02:07
SON DAKİKA | 16 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 16.06.2021 | 19:40
SON DAKİKA HABERİ: Duygu Delen davasında karar çıktı! Sanık ev hapsi şartıyla tahliye edildi | Video 02:08
SON DAKİKA HABERİ: Duygu Delen davasında karar çıktı! Sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi | Video 16.06.2021 | 19:09
SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplumsal bağışıklığa ulaşacağımız zamana az kaldı | Video 06:00
SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplumsal bağışıklığa ulaşacağımız zamana az kaldı | Video 16.06.2021 | 18:59
Bakan Koca'nın paylaştığı Sabire hemşire duygularını anlattı | Video 03:24
Bakan Koca'nın paylaştığı Sabire hemşire duygularını anlattı | Video 16.06.2021 | 18:24
Melih Altınok | Veyis Ateş’in Habertürk’teki velisi kim? 05:30
Melih Altınok | Veyis Ateş’in Habertürk’teki velisi kim? 16.06.2021 | 17:22
Engin Ardıç | Ayıp oluyor 03:06
Engin Ardıç | Ayıp oluyor 16.06.2021 | 15:43
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Meclisi'nde tarihi sözler: Bütün dünya bilsin ki yarın da yanınızda olacağız 24:31
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Meclisi'nde tarihi sözler: Bütün dünya bilsin ki yarın da yanınızda olacağız 16.06.2021 | 15:16
Yalan siyaseti ile ekonomiye saldırı! O yalan da tutmadı 09:37
Yalan siyaseti ile ekonomiye saldırı! O yalan da tutmadı 16.06.2021 | 13:04
Hilal Kaplan | Şuşa’dan dünyaya verilen ince mesaj 02:12
Hilal Kaplan | Şuşa’dan dünyaya verilen ince mesaj 16.06.2021 | 12:50
Yavuz Donat | Afyon... Yerli ve milli 05:39
Yavuz Donat | Afyon... Yerli ve milli 16.06.2021 | 12:48
FETÖ'nün ‘Emniyet Yapılanması’nın sözde Mahrem İmamı yakalandı | Video 02:06
FETÖ'nün ‘Emniyet Yapılanması’nın sözde "Mahrem İmamı" yakalandı | Video 16.06.2021 | 11:44
Mehmet Barlas | Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu’nu ve Akşener’i neden dış gezilere götürmüyor? 02:15
Mehmet Barlas | Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu’nu ve Akşener’i neden dış gezilere götürmüyor? 16.06.2021 | 11:23
Türkiye onu unutmadı! Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın hatırası yaşıyor... 04:29
Türkiye onu unutmadı! Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın hatırası yaşıyor... 16.06.2021 | 11:04
Antalya'da iki önemli zirve: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 11:25
Antalya'da iki önemli zirve: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 16.06.2021 | 10:38
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Bugüne kadarki en büyük yakalama 02:05
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Bugüne kadarki en büyük yakalama 16.06.2021 | 10:36
Başkan Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı! 35:26
Başkan Erdoğan ve Aliyev Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı! 15.06.2021 | 16:48

Bakan Koca, "Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar."

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA