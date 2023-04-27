Video Haber Bakan Koca: "Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz" | Video
Bakan Koca:

Bakan Koca: "Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz" | Video

27.04.2023 | 14:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’daki toplu açılış töreninde kürsüye çıktı.

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