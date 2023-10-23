Bakan Koca duyurdu: "Türkiye'den Gazze'ye 4 uçak dolusu yardım malzemesi" | Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık malzemesi yardımlarının gönderilmeye başlandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda ise yardım malzemelerini taşıyan ilk uçağın Mısır'a ulaştığı duyuruldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
02:06
00:08
İsrail Gazze'de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları 23.10.2023 | 01:39
01:01
Bartın'da kapana yakalanan ayı 3 saatlik operasyonla kurtarıldı 22.10.2023 | 18:54
00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul etti 22.10.2023 | 18:24
01:12
03:01
Türkiye, Refah Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruyor | Video 22.10.2023 | 09:23
04:04
00:05
İstiklal Caddesi'nde sahte dolar dağıtanlar hakim karşısında 21.10.2023 | 13:17
18:50
Kahire'de Uluslararası Gazze Barış Zirvesi 21.10.2023 | 13:06
01:38
Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: "Konserinin iptalini kınıyoruz" | Video 21.10.2023 | 11:58
00:29
01:13
Babasının TIR’ını çalıp, ortalığı birbirine kattı | Video 20.10.2023 | 20:15
01:12
CHP yandaşı Can Ataklı'dan skandal sözler! İsrail'i aklamaya çalıştı | Video 20.10.2023 | 16:00
12:58
Ali Erbaş, Ayasofya Camii’nde Cuma hutbesini Filistin için okudu | Video 20.10.2023 | 15:07
02:43
Başkan Erdoğan: "Sağlıkta yapay zeka, ufkumuzu açacak" | Video 20.10.2023 | 11:05
01:30
"Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatının hazırlıkları sürüyor | Video 20.10.2023 | 10:35
14:08
Joe Biden'dan İsrail'e 'eşi benzeri görülmemiş" destek 20.10.2023 | 03:50
02:04
İzmir’de tutuklanan cinayet zanlısının ailesi sınır dışı edilecek 19.10.2023 | 21:20
02:04
Yol kenarında beklerken sırtında vuruldu 19.10.2023 | 21:20