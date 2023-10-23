Video Haber Bakan Koca duyurdu: "Türkiye'den Gazze'ye 4 uçak dolusu yardım malzemesi" | Video
Bakan Koca duyurdu:

Bakan Koca duyurdu: "Türkiye'den Gazze'ye 4 uçak dolusu yardım malzemesi" | Video

23.10.2023 | 13:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık malzemesi yardımlarının gönderilmeye başlandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda ise yardım malzemelerini taşıyan ilk uçağın Mısır'a ulaştığı duyuruldu.

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