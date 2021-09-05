Video Haber Bakan Koca, 'G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu | Video

Bakan Koca, 'G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu | Video

Bakan Koca, 'G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu | Video
05.09.2021 | 18:09

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İtalya’nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Sağlık Bakanları toplantısına çevrimiçi katıldı. “COVID-19 Salgınının Küresel Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi” başlıklı oturumda konuşan Bakan Koca, pandeminin dünya çapında insan sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.

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