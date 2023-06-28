Video Haber Bakan Koca: “Hatay’ın 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak” | Video
Bakan Koca: “Hatay’ın 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak” | Video

Bakan Koca: “Hatay’ın 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak” | Video

28.06.2023 | 08:34

Bayram Namazını Hatay’da kılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan, devam eden ve ihalesi yapılan hastanelerin tamamlanmasıyla birlikte Hatay’ın 30-40 yıllık sağlık sorunu kalmayacağını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı namazını 6 Şubat depremlerinden en ağır hasarı alan Hatay'da Hacı Cuma Kahraman camisinde kıldı. Bakan Koca namaz çıkışı çocuklarla ve vatandaşlarla bayramlaştı. Burada bir basın açıklaması yaparak herkesin bayramını kutladı. Buruk bir bayram yaşadıklarını dile getiren Koca, "6 Şubat Maraş-Hatay depremi üzerinden 143 gün geçmiş oldu. Bir felaketin acılarını yaşıyoruz. İlk günden itibaren Hatay'da olmaya gayret ettik. Kederliyiz çünkü çok canımızı kaybettik. 50 binin üzerinde vatandaşımız vefat etti. Hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum." dedi.

"ÖNCELİK YAŞAM ŞARTLARINI DÜZENLEMEK"
Koca açıklamasında önceliklerinin yaşam şartlarını düzenlemek olduğunu belirtip, "Hatay'ın sorunları büyük. Bundan sonraki süreçte, ilk planda yapmayı hedeflediğimiz, yaşama şartlarını düzenleme çabası içerisinde olmak. Bunun dışında tarihi dokusuyla, kültürel yapısıyla, korunarak yeni Hatay'ı inşa etmek olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada özellikle ifade ettiği şekliyle. İlk etap konutların 1 yıl içerisinde teslimi planlanıyor. Yapılması gereken 197 bin konutun olduğunu biliyoruz. 40 bina yakın konutunda ihalesinin yapıldığını biliyoruz. En erken teslimi noktasın dada bizler takipçisi olacağız." dedi.

"HATAY'IN 40 YILLIK SAĞLIK SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK"
Koca, tamamlanan, yapımı süren ve ihalesi gerçekleştirilen hastanelerin tamamının hizmete girmesiyle Hatay'ın 40 yıllık sağlık sorunu kalmayacağına vurgu yaparak, "Bildiğiniz gibi Defne hastanemizi açtık. Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde tüm birimleriyle devreye girmiş olacak. İskenderun'da 200 yataklı hastanemizi de önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde hizmete hazır hale getirmiş olacağız. Geçtiğimiz ay İskenderun'da 600 yataklı hastanenin ihalesi yapılıp yer teslimi de yapılmıştı, onun inşaatı da başladı. Bunun dışında Hatay ve Antakya bölgesinde, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de inşaatı hızla devam ediyor. Önümüzdeki 1.5 en geç 2 ay içerisinde 4000 yataklı hastanemizde tüm birimleriyle devrede olmuş olacak. Hatay şehir hastanemizin ise planı devam ediyor. 2 ay içerisinde bu planı bitmiş olur. Ardından bin yataklı bu hastanenin ihalesi yapılarak hızla inşaatına başlamış olacağız. Bu hastanelerin devreye girmesiyle Hatay'ın önümüzdeki 30 belki de 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak." dedi.

"TARİHİ VE KÜLTÜREL YAPI KORUNACAK"
Koca, tarihi ve kültürel dokunun korunacağını ifade edip, "Hatay'ın tarihi ve kültürel dokusu, Ulucami, Alimineccar camisi, meclis binası, Beyazıt-ı Bestami hazretlerinin türbesi dahil olmak üzere bunlarında planları yapılmaya başlandı. Restorasyon ve inşa çalışmaları da en kısa zamanda yapılıyor olacak." dedi.

"HATAY'IMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Koca, Hatay'ı yalnız bırakmayacaklarına vurgu yaparak, "Ben özellikle Hatay'ımızla yakından ilgilenmeye devam ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu gayretimi yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor olacağım. Hatay'ın insanlarıyla ünsiyet anlamında da memleketimiz oldu. Bundan sonra süreçte bu sorunları hep birlikte çözeceğimizden emin olun. Devletimiz bu sorunları çözmeye kudretli bundan emin olalım. Aziz milletimiz bir olduğunda çözülemeyecek bir hiç sorunumuz olmadığını bilelim." şeklinde konuştu.

"KEDERLİ GEÇEN İKİNCİ BAYRAM"
Koca, kederli geçen ikinci bayram olduğunu ifade ederek şunları söyledi. "Kederli olarak geçirdiğimiz ikinci bayramımız bu. Bu bayramı kederli geçirmemiz, can kalıplarımızın fazla olması dolayısıyladır. Allah hepimize sabırlar versin. Milletimize sabırlar versin. Devletimiz ve milletimiz var olsun.

"TEKRAR HEPİNİZİN BAYRAMI KUTLU OLSUN."
Koca ayrıca acemi kasaplar konusunda uyarıda bulunarak vatandaşlardan kurbanları ehil kişilere kestirmelerini istedi. Bakan kocanın gün içerisinde mezarlık ziyareti, şehitlik ziyareti, konteyner ve çadır kentleri ziyareti ile Defne Hastanesi ve diğer hastane inşalarını incelemesi bekleniyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MHP lideri Bahçeli İhanetin serbestliği olmaz | Video 13:54
MHP lideri Bahçeli "İhanetin serbestliği olmaz" | Video 28.06.2023 | 08:38
Bakan Koca: “Hatay’ın 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak” | Video 08:57
Bakan Koca: “Hatay’ın 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak” | Video 28.06.2023 | 08:34
Bakan Yılmaz Tunç, baba ocağında bayramlaşma programına katıldı | Video 04:43
Bakan Yılmaz Tunç, baba ocağında bayramlaşma programına katıldı | Video 28.06.2023 | 08:38
İstanbul Valisi Davut Gül A Haber’de! İstanbul’da yaşam daha kaliteli hale gelecek | Video 09:39
İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'de! "İstanbul'da yaşam daha kaliteli hale gelecek" | Video 28.06.2023 | 08:36
Milli Eğitim Bakanı Tekin Bayram namazını Ulu Camii’nde kıldı | Video 02:24
Milli Eğitim Bakanı Tekin Bayram namazını Ulu Camii'nde kıldı | Video 28.06.2023 | 08:34
Bursa’da seyir halindeki araca mermi isabet etti | Video 00:45
Bursa'da seyir halindeki araca mermi isabet etti | Video 27.06.2023 | 22:55
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim bölgesini vurdu: 2 ölü, 22 yaralı | Video 01:22
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim bölgesini vurdu: 2 ölü, 22 yaralı | Video 27.06.2023 | 22:51
Kılıçdaroğlu’na bir darbe de Karamollaoğlu’dan: Yüzde 25’in yüzde 8’i dışarıdan | Video 00:39
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'dan: Yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan | Video 27.06.2023 | 21:41
Çeşme’de tatilci yoğunluğu başladı | Video 07:10
Çeşme’de tatilci yoğunluğu başladı | Video 27.06.2023 | 18:55
Çarpmanın etkisiyle 6 yaşındaki çocuk motosikletten yola savruldu | Video 02:14
Çarpmanın etkisiyle 6 yaşındaki çocuk motosikletten yola savruldu | Video 27.06.2023 | 18:16
Aynı aileden 3 kişi can vermişti: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:35
Aynı aileden 3 kişi can vermişti: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.06.2023 | 18:13
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz | Video 02:26
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz | Video 27.06.2023 | 18:07
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber’de Terörün etkisi sıfırlandı | Video 13:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber'de "Terörün etkisi sıfırlandı" | Video 27.06.2023 | 16:34
Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ tutuklandı | Video 01:30
Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ tutuklandı | Video 27.06.2023 | 16:05
İBB’nin Feshane’deki sergisine büyük tepki | Video 04:48
İBB'nin Feshane'deki sergisine büyük tepki | Video 27.06.2023 | 15:34
PKK elebaşı hakkında skandal açıklamalar yapan Merdan Yanardağ’a tutuklama talebi | Video 00:41
PKK elebaşı hakkında skandal açıklamalar yapan Merdan Yanardağ'a tutuklama talebi | Video 27.06.2023 | 15:12
Bakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile görüştü | Video 00:09
Bakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile görüştü | Video 27.06.2023 | 15:12
Fatih Portakal canlı yayında dış sesi azarladı, izleyicilerden tepki yağdı | Video 00:42
Fatih Portakal canlı yayında "dış sesi" azarladı, izleyicilerden tepki yağdı | Video 27.06.2023 | 11:17
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı | Video 05:27
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı | Video 27.06.2023 | 11:06
İstanbul Havalimanı yolcu sayısında yeni rekora ulaştı | Video 01:57
İstanbul Havalimanı yolcu sayısında yeni rekora ulaştı | Video 27.06.2023 | 10:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA