Bakan Koca: “Hatay’ın 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak” | Video 28.06.2023 | 08:34 Bayram Namazını Hatay’da kılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan, devam eden ve ihalesi yapılan hastanelerin tamamlanmasıyla birlikte Hatay’ın 30-40 yıllık sağlık sorunu kalmayacağını söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı namazını 6 Şubat depremlerinden en ağır hasarı alan Hatay'da Hacı Cuma Kahraman camisinde kıldı. Bakan Koca namaz çıkışı çocuklarla ve vatandaşlarla bayramlaştı. Burada bir basın açıklaması yaparak herkesin bayramını kutladı. Buruk bir bayram yaşadıklarını dile getiren Koca, "6 Şubat Maraş-Hatay depremi üzerinden 143 gün geçmiş oldu. Bir felaketin acılarını yaşıyoruz. İlk günden itibaren Hatay'da olmaya gayret ettik. Kederliyiz çünkü çok canımızı kaybettik. 50 binin üzerinde vatandaşımız vefat etti. Hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum." dedi.

"ÖNCELİK YAŞAM ŞARTLARINI DÜZENLEMEK"

Koca açıklamasında önceliklerinin yaşam şartlarını düzenlemek olduğunu belirtip, "Hatay'ın sorunları büyük. Bundan sonraki süreçte, ilk planda yapmayı hedeflediğimiz, yaşama şartlarını düzenleme çabası içerisinde olmak. Bunun dışında tarihi dokusuyla, kültürel yapısıyla, korunarak yeni Hatay'ı inşa etmek olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada özellikle ifade ettiği şekliyle. İlk etap konutların 1 yıl içerisinde teslimi planlanıyor. Yapılması gereken 197 bin konutun olduğunu biliyoruz. 40 bina yakın konutunda ihalesinin yapıldığını biliyoruz. En erken teslimi noktasın dada bizler takipçisi olacağız." dedi.

"HATAY'IN 40 YILLIK SAĞLIK SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK"

Koca, tamamlanan, yapımı süren ve ihalesi gerçekleştirilen hastanelerin tamamının hizmete girmesiyle Hatay'ın 40 yıllık sağlık sorunu kalmayacağına vurgu yaparak, "Bildiğiniz gibi Defne hastanemizi açtık. Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde tüm birimleriyle devreye girmiş olacak. İskenderun'da 200 yataklı hastanemizi de önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde hizmete hazır hale getirmiş olacağız. Geçtiğimiz ay İskenderun'da 600 yataklı hastanenin ihalesi yapılıp yer teslimi de yapılmıştı, onun inşaatı da başladı. Bunun dışında Hatay ve Antakya bölgesinde, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de inşaatı hızla devam ediyor. Önümüzdeki 1.5 en geç 2 ay içerisinde 4000 yataklı hastanemizde tüm birimleriyle devrede olmuş olacak. Hatay şehir hastanemizin ise planı devam ediyor. 2 ay içerisinde bu planı bitmiş olur. Ardından bin yataklı bu hastanenin ihalesi yapılarak hızla inşaatına başlamış olacağız. Bu hastanelerin devreye girmesiyle Hatay'ın önümüzdeki 30 belki de 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak." dedi.

"TARİHİ VE KÜLTÜREL YAPI KORUNACAK"

Koca, tarihi ve kültürel dokunun korunacağını ifade edip, "Hatay'ın tarihi ve kültürel dokusu, Ulucami, Alimineccar camisi, meclis binası, Beyazıt-ı Bestami hazretlerinin türbesi dahil olmak üzere bunlarında planları yapılmaya başlandı. Restorasyon ve inşa çalışmaları da en kısa zamanda yapılıyor olacak." dedi.

"HATAY'IMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Koca, Hatay'ı yalnız bırakmayacaklarına vurgu yaparak, "Ben özellikle Hatay'ımızla yakından ilgilenmeye devam ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu gayretimi yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor olacağım. Hatay'ın insanlarıyla ünsiyet anlamında da memleketimiz oldu. Bundan sonra süreçte bu sorunları hep birlikte çözeceğimizden emin olun. Devletimiz bu sorunları çözmeye kudretli bundan emin olalım. Aziz milletimiz bir olduğunda çözülemeyecek bir hiç sorunumuz olmadığını bilelim." şeklinde konuştu.

"KEDERLİ GEÇEN İKİNCİ BAYRAM"

Koca, kederli geçen ikinci bayram olduğunu ifade ederek şunları söyledi. "Kederli olarak geçirdiğimiz ikinci bayramımız bu. Bu bayramı kederli geçirmemiz, can kalıplarımızın fazla olması dolayısıyladır. Allah hepimize sabırlar versin. Milletimize sabırlar versin. Devletimiz ve milletimiz var olsun.

"TEKRAR HEPİNİZİN BAYRAMI KUTLU OLSUN."

Koca ayrıca acemi kasaplar konusunda uyarıda bulunarak vatandaşlardan kurbanları ehil kişilere kestirmelerini istedi. Bakan kocanın gün içerisinde mezarlık ziyareti, şehitlik ziyareti, konteyner ve çadır kentleri ziyareti ile Defne Hastanesi ve diğer hastane inşalarını incelemesi bekleniyor.