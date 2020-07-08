Bakan Koca illerdeki vaka sayılarını tablo ile açıkladı | Video

Bakan Koca "Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır." açıklamasında bulundu.