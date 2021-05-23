Bakan Koca: Mevsimsel tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz | Video

Türkiye'de aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mevsimsel tarım işçileriyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Koca, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin" ifadesine yer verdi.