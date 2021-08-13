Bakan Koca paylaştı: Sel felaketinde can kaybı artıyor! | Video
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Son dakika haberleri: Yangınlardan sonra gelen sel felaketinde de Türkiye yine tek yumruk oldu. AFAD, UMKE, Emniyet ve TSK'nın arama kurtarma ekipleri havadan ve karadan operasyonlarla yüzlerce kişiye el uzattı. Başkan Erdoğan konuyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini takip ederek seferberlik başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında can kaybının yükseldiğini bildirdi. Kastamonu'da 32, Sinop'ta da 6 vatandaşımız sel nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 38'e yükseldi.