Bakan Koca telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin diyerek duyurdu: 60-65 yaş arası aşılanmaya başlıyor | Video
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Koca: "Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı. Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin" ifadelerine yer verdi.