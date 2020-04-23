Bakan Koca’dan 23 Nisan’da güldüren paylaşım: Bana yaklaşma | Video

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilk kez evlerde kutlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabı üzerinden 23 Nisan'a özel bir video paylaşımında bulundu. ''Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun. Genç bilim kurulu üyelerimiz video konferans ile bir araya geldi’’ cümleleriyle yaptığı paylaşımda gülümseten anlar yaşandı.