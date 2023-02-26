Bakan Koca'dan hafif yaralı depremzedeler için 'tetanoz aşısı' uyarısı | Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafif yaralı olan depremzedeler tetanoz aşısı olmalıdır" dedi.
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