Bakan Koca'dan ilk açıklama geldi | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayla ilgili olarak yaptığı ilk açıkalamada, "Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya. Yanınızdayız." ifadelerine yer verdi.