Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Bilim Kurulu'nu hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Koca, "Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun." ifadelerini kullandı.