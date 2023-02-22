Bakan Koca'dan "şebeke suyu" uyarısı | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Sahra Hastanesi'nde depreme ilişkin son durumu ve şebeke suyuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, Hatay'da geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 562 kişinin de yaralandığını duyurdu.