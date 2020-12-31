Video Haber Bakan Koca'dan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin videolu paylaşım | Video

Bakan Koca'dan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin videolu paylaşım | Video

Bakan Koca'dan Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin videolu paylaşım | Video
31.12.2020 | 22:59

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Koca, Twitter hesabından, Türkiye'nin 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadelede alınan tedbirlerin ve açılan sağlık kuruluşlarının yer aldığı video paylaştı.

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