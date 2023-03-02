Bakan Kurum: "12 bin 781 konutun yapım aşamasını başlattık" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, vatandaşların şehirler ayağa kalkana dek her an yanında olacaklarını söyledi. Kurum, Adıyaman'da 3 bin konteynerin 15 gün içinde teslim edileceğini ifade etti. Kurum, yarın itibarıyla yapımına başlanacak konut sayısını da duyurdu.