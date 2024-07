Bakan Kurum: '2025 yılında evine girmeyen tek depremzede kalmayacak' | Video 14.07.2024 | 15:41 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2025 yılına geldiğimizde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu etap etap tamamlayıp, kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin etkilediği 11 ilden Osmaniye'ye geldi. Osmaniye Belediyesini ziyaret eden Bakan Kurum daha sonra 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Metin Tamer Sitesi ve Sefa Evler içerisinde bulunduğu rezerv alanı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

-2025 YILINA GELDİĞİMİZDE DEPREM BÖLGESİNDE EVİNE GİRMEYEN TEK BİR AFETZEDE KALMAYACAK

Bakan Kurum, "Osmaniye'mize tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum, sizlere deprem bölgesini an ve an takip eden buradaki süreci, buradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sürekli bizler aracılığıyla takip edip yapılması gereken işlerle ilgili her türlü talimatı veren Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini Osmaniyeli kardeşlerimize iletmek istiyorum. Tabii göreve geldiğimiz andan itibaren 2 Temmuz'da biz de deprem bölgesine geçtik. Bugün yine bu memleketin bir evladı, bir kardeşi olarak hizmetkarı olarak Osmaniye'mizdeyiz. Biz de 11 ilimiz gibi Osmaniye'mizi de ayağa kaldırmak için hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz. 6 Şubat'ta başladığımız seferberlik anlayışıyla yürüttüğümüz 11 ilde şu an 276 bin konutumuzun işyerimizin inşası süratli bir şekilde devam etmektedir. Yine 4 bin 500'e yakın köyde vatandaşlarımızın köydeki yaşamlarını sürdürebilmesi, kırsal kalkınmayı devam ettirebilmemiz, yine orada köylerimizdeki ihtiyaçları giderecek her türlü altyapısıyla, üst yapısıyla inşaatlarımızı da sürdürmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik. İnşallah yılsonuna kadar 200 bin konutumuzu 11 ilimizde teslim edeceğiz. Ve inşallah 2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. " şeklinde konuştu.

-Bizim de gayemiz, amacımız depremzede kardeşlerimizin duasını almaktır

Dünyanın en güzel duygusu yuva kurmak olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Depremin hemen ardından 46 günde 11 ilde 180 bin konutun temelini atmış ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza bu konutlarımızı teslim edeceğimizin sözünü vermiştik. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzun teslimini yapıp 2025 yılına geldiğimizde artık tüm deprem bölgesinde yeni konutların yükseldiği, yeni konutlarda vatandaşlarımızın oturduğu, ticaretiyle, turizmiyle, üretimiyle, istihdamıyla artık bölgenin kalkınma bölgesi olarak ilan edildiği bir deprem sürecini inşallah vatandaşlarımızla birlikte yaşayacağız. Hayatım boyunca şunu tüm kalbimle hissettim.. Kurulan o yuvanın sakinlerinden dua almaktır. Bizim de Gayemiz, amacımız depremzede kardeşlerimizin duasını almaktır. Onlarla el ele başlattığımız o seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı işin sonuna kadar sürdürmektir. " diye konuştu.

-OSMANİYE'DE 3 BİN 572 YENİ YUVAYI VATANDAŞLARIMIZA TESLİM ETTİ

Osmaniye'mizde bugüne kadar 3 bin 572 yeni konutu depremzedelere teslim ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "İnşallah yılsonuna kadar da başlamış olduğumuz şehrin dışındaki belirlenen alanlardaki konutlarımızın hemen hemen hepsi tamamlanacak. Ağustos, Eylül, Ekim ayı itibariyle bu konut teslimlerini etap etap Osmaniyeli kardeşlerimize inşallah yapıyor olacağız. Burada başlatmış olduğumuz 9 bin 100 konutumuz, iş yerimiz Osmaniye'mizde hızlı bir şekilde tamamlanıp inşallah vatandaşlarımıza teslim edilecek ve biz de kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın mutluluğuna ortak olacağız. ''dedi.

-TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA ETMENİN YOLU DEPREM BÖLGESİNİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAKTAN GEÇİYOR

Deprem bölgesinde sadece ev yapmadıklarını yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturduklarını söyleyen Bakan Kurum."Deprem bölgesinin iklim şartları, buradaki ekonomik şartlar, vatandaşlarımızın bizden talepleri, yine buradaki sosyal ihtiyaçları gözetecek projeler yapmaya çalışıyoruz ve yapılan projeler yeşil alanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle inşallah geleceğin muhteşem Türk şehirleri olacaktır. İstiklal şehri bu anlamda istikbalimizin de inşallah şehirleri olacak. 11 il için söylüyorum tüm vatandaşlarımız için söylüyorum. Çok acı günler çektiler, çok zorluk çektiler. İnşallah istikbalimizi de hep birlikte inşa edeceğiz. Çünkü buradaki her bir kardeşlerimiz hep söylüyoruz bize deprem şehitlerimizin emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak için biz de hep birlikte yollardayız. 11 ilimizin hiçbir yerinde hiçbir kardeşimiz kendisini asla ve asla yalnız hissetmeyecek. Ne dün ne de yarın hiç kimseyi geride bırakmadık, kimseyi ayırt etmedik. Bu anlayışta projelerimizi devam ettireceğiz. Buradaki tüm ekibimizle birlikte kendimize bir söz verdik. Depremzede kardeşlerimizin yüzü gülene kadar biz gülmeyeceğiz. Onlar evinde rahat uyuyana kadar biz evimizde rahat etmeyeceğiz. Burada ticaret, turizm, eski hale gelene kadar da var gücümüzle gece gündüz çalışacağız. Çünkü Bizim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kutlu bir davamız var, iddiamız var. Bu ideal Türkiye Yüzyılı iddiasıdır. Ortak vatanımız Türkiye'dir, ortak idealimiz Türkiye Yüzyılı idealidir ve ortak derdimiz de hepimizin deprem bölgesidir, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdır ve bu anlamda Türkiye yüzyılını inşa etmenin yolu deprem bölgesini değerli arkadaşlar bir an önce ayağa kaldırmaktır ve buradan yeni kurulan her yuva burada yeni açılan her bir iş yeri ve buradaki sanayinin, turizmin yeniden canlanması Türkiye'yi olduğundan daha güçlü hale getirecektir. ''dedi.