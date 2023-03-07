Bakan Kurum: "21 bin 62 konutumuzun yapımına başladık" | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit çalışmaları çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarımız bugünden itibaren tamamlandı" dedi.
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