Bakan Kurum: "21 bin 62 konutumuzun yapımına başladık" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit çalışmaları çerçevesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarımız bugünden itibaren tamamlandı" dedi.