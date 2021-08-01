Video Haber Bakan Kurum 3 boyutlu hasar tespit görüntülerini paylaştı | Video

Bakan Kurum 3 boyutlu hasar tespit görüntülerini paylaştı | Video

Bakan Kurum 3 boyutlu hasar tespit görüntülerini paylaştı | Video
01.08.2021 | 14:24

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum orman yangınlarının olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, Antalya Manavgat, Muğla Marmaris, Mersin, Adana şehirlerindeki hasar tespit bilgilerini paylaştı. Antalya Manavgat’taki hasar tespit çalışmalarında teknolojinin tüm imkânlarından faydalandıklarını belirten Bakan Kurum, Türkiye’de ilk kez, insansız hava araçlarının kullanarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespit yapıldığının görüntülerine de paylaştı. İşte o görüntü:

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Türkiye'nin birçok noktasında peş peşe başlayan orman yangınları neticesinde 32 şehirde 112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı, devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise hasar tespit çalışmaları hakkında sosyal medya hesabından bilgiler paylaştı. Kurum, "Yangınla mücadelemizin 5'inci gününde devletimizin tüm imkânları, sahadaki ekip ve teçhizatımızla hasar tespit çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Seferberlik anlayışı içinde, bir ve beraber hareket ederek vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un orman yangınları ile ilgili hasar tespit çalışmaları hakkında söyledikleri şöyle:

ANTALYA MANAVGAT:

Hasar tespit çalışmalarımızı 33 mahallenin 30'unda tamamladık, 3 mahallede devam ediyoruz. 2.331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1.446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik.

MUĞLA MARMARİS:

74 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç Mahallelerindeki hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz.

MERSİN:

İl genelinde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Aydıncık'ta 57, Silifke'de 20 bina olmak üzere toplam 77 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

ADANA:

Kozan ve Aladağ ilçelerine bağlı 6 köyde 1.605 haneyi boşaltmıştık, dün itibarıyla Adana genelindeki hasar tespit çalışmalarımızı da tamamladık. Aladağ'da 24 ve Kozan'da 37 olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.


"İNCELEMELERİMİZİ ARALIKSIZ YÜRÜTÜYOR"

Bakan Kurum, yangından etkilenen tüm köylere, mahallelere ekiplerin gittiğini belirterek, "İncelemelerimizi aralıksız yürütüyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız" ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİNİN TÜM İMKÂNLARINDAN FAYDALANIYORUZ"

Bakan Kurum ayrıca, hasar tespitte teknolojinin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirterek, "Antalya Manavgat'taki hasar tespit çalışmalarımızda teknolojinin tüm imkânlarından faydalanıyoruz. Türkiye'de ilk kez, insansız hava araçlarımızı kullanarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıyoruz" dedi.

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