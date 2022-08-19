Bakan Kurum: "60 bin konutluk, dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarları teslim ediyoruz" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Esenler’de 60 bin konutluk dev projemizde inşasına başladığımız TOKİ Başkanlığımızla 4 bin 941 konutun 2 bin 30’unu kardeşlerimize teslim ediyoruz… Bugün; Elazığ’da, Malatya ve İzmir’de önce yaralarını saran, ardından tarihin en büyük dönüşümünü başlatan bir Türkiye var. Antalya’da, Muğla’da milletimizin dualarıyla yüzlerce yeni yuva inşa eden bir Türkiye var… 85 milyon vatandaşının her birini, şefkatle kucaklayan, sarıp sarmalayan, sessiz yığınların sesi, mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan var… Medeniyetimizin yeşil hassasiyetine sadık kalarak yaptığımız millet bahçelerimizle; aslına uygun olarak yenilediğimiz tarihi kent meydanlarımızla; 140 bini İstanbul’da olmak üzere, sahada devam eden 350 bin konutun inşasıyla; ülkemize hizmet ediyoruz… Cumhurbaşkanımız, eylül ayında da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini milletimize müjdeleyecek; nasıl 20 yılda 1 milyon 170 bin konut yaptıysak, yeni 20 yıllarda da inşallah yüzbinlerce konutu milletimize sunacağız’’ dedi.